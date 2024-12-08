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Пономарёв: «Шестое место ЦСКА – катастрофа, ну не выпрыгнут игроки из трусов» эксклюзив

08 Декабря 2024 • 19:35 Комментировать
Факел
0:1
ЦСКА Москва

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу армейцев над «Факелом» (1:0).

- ЦСКА победил, но убедил ли?

- Не убедил… Неуверенная игра. Результат на тоненького. Хорошо, что все так закончилось. Николич угадал с Пьяничем. Тренер правильно поступил, выпустив его с первых минут.

- Почему?

- Пьянич руководит всеми. Он - тренер на поле. Всем подсказывает. Это здорово. Ребята под него подстраиваются. Миралем определяет темп атак. Молодец. Это находка для ЦСКА. Но нужны еще и сильные нападающие.

- Их нет?

- Ну, а что показал Мусаев?

- Гол забил.

- Хорошо. Хотя тоже затянул с ударом. А что еще? Где моменты? Где давление? А «Факел», кстати, вполне мог сравнять счет. Так что такая… Зыбкая победа. Тороп выручил в одном эпизоде. Кстати, почему играл он, а не Акинфеев?

- Пишут, что Акинфееву противопоказан искусственный газон.

- Ах, вон оно что… Ну да, это логично. С его травмами трудно подстроиться под такое покрытие. Что ж, заканчиваем год на мажорной ноте. Болельщики немного успокоятся. А то последние игры были просто аховыми!

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- ЦСКА завершил первую часть сезона на шестом месте. Скромно?

- Не то слово! Это катастрофа! Второй круг начинать с шестого места… Очень тяжело. Если никого сейчас не купить, то… А вы же читаете новости про баны, санкции и так далее. Так что перспективы так себе. Мы так не вытянем. Останемся на шестом месте в итоге…

- Думаете?

- Максимум на четвертое поднимемся. Но не выше. Пока у меня такие предчувствия.

- Лучшим игроком матча «Факел» - ЦСКА признали Кисляка. Справедливо?

- Да. Вот этот мальчишка мне нравится. Парнишка работоспособный. Пашет от своей чужой штрафной до чужой. Разве плохо?

- Еще кто-то понравился?

- Все сыграли в меру своих возможностей. Нет такой командой игры, которую демонстрирует «Спартак». А как «красно-белые» победили «Краснодар»! Вот это эталон. Надо брать пример! Но для этого должна быть отличная физика и настрой.

- К Николичу есть вопросы по первой части сезона?

- Да, в принципе, он делает все, что может. Но такой у него материал… Ну не выпрыгнут игроки из трусов… Есть потолок у них.

Александр Сычёв

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв

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