У Чалова – три голевых действия в последних четырёх матчах за ПАОК

Российский форвард ПАОКа из Салоников Фёдор Чалов в последнее время стал отмечаться голевыми действиями за свой клуб. Так, нападающий вечером воскресенья оформил ассист в игре против «Пансерраикоса» (4:1).

Ранее в игре против «Астераса» (2:1) в рамках чемпионата Греции Фёдор также отличился ассистом 24 ноября. А в матче против «РФШ» (2:0) из Латвии в Лиге Европы Чалову удалось забить свой второй гол за ПАОК с момента летнего перехода из столичного ЦСКА.

В совокупности во всех турнирах Чалов оформил в составе ПАОКа два забитых гола и две голевые передачи. В чемпионате Греции клуб из Салоников разместился на втором месте с 27 баллами.