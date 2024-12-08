Пивоваров рассказал, что надо улучшать в игре «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, считает ли линию атаки «Динамо» самой сильной в лиге.

- Эксперты высказывают мнение, что у «Динамо» самая сильная линия атаки в лиге. Вы согласны с этим?

- По атакующим показателям «Динамо» действительно лидирует: по количеству создаваемых моментов, по ожидаемым голам, по входу в штрафную площадь. То есть, многие статистические показатели у нашей команды действительно в топе. Но мы понимаем, что есть моменты, которые можно улучшать. Прежде всего, это касается игры в обороне.

- У «Динамо» даже Лещук забивает. На сайте он вообще представлен, как нападающий. Ждете от него голов в дальнейшем?

- Это был скорее юмор. На тему того, что состоялся такой уникальный гол. Во многом, этот мяч был фартовым. С другой стороны, если бы Лещук там не оказался, не пошел бы в штрафную, то гола бы не было. Он молодец. Команда заработала одно очко. Но в целом, вечер понедельника был грустным для нас, потому что мы ожидали большего количества очков, высокого результата, и, главное, более уверенной игры в матче против «Ахмата».

- Тюкавина на днях признали «Джентльменом года». Могли бы вспомнить какой-то джентльменский поступок с его участием?

- Последнее, что было: он пообещал совету директоров, что забьет в матче с «Химками» два мяча. Как видите, он даже перевыполнил обещание, потому что отдал еще и голевой пас.

Елена Григорьевская