Тарханов: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился комментарием о работе Деяна Станковича на посту наставника «красно-белых».

Специалист считает, что под занавес первой части сезона стала видна работа сербского тренера, ведь «Спартак» по-настоящему расцвел.

— Можно сказать, что команда добилась успеха, потому что получилось выправить ситуацию, попасть в тройку, в чемпионскую гонку, — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

В последнем туре перед зимней паузой «Спартак» уверенно разгромил «Пари НН» со счетом 3:0 и закрепился на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент отставание «красно-белых» от лидера составляет всего два балла.