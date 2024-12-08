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Тарханов: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку

08 Декабря 2024 • 19:10 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился комментарием о работе Деяна Станковича на посту наставника «красно-белых».

Специалист считает, что под занавес первой части сезона стала видна работа сербского тренера, ведь «Спартак» по-настоящему расцвел.

— Можно сказать, что команда добилась успеха, потому что получилось выправить ситуацию, попасть в тройку, в чемпионскую гонку, — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт». 

В последнем туре перед зимней паузой «Спартак» уверенно разгромил «Пари НН» со счетом 3:0 и закрепился на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент отставание «красно-белых» от лидера составляет всего два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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