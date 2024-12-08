Агент нападающего стамбульского «Бешикташа» Семиха Кылычсоя Хасан Айат специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о слухах, связывающих форварда «орлов» с московским «Спартаком».

«Семих стал меньше играть из-за того, что отказался переходить в «Спартак»? Мне об этом ничего неизвестно. Я уже говорил, что мы не получали предложения из России», - сказал агент.

Ранее в Турции писали о том, что нападающий стал получать меньше игровой практики из-за отказа переезжать в Россию, что сильно разозлило президента команды.

Кылычсою 19 лет, его амплуа на поле – левый вингер. В этом сезоне молодой футболист оформил два гола и пять ассистов во всех турнирах.