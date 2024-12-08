В «Динамо» оценили возможный уход Тюкавина из клуба

В московском «Динамо» оценили потенциальный уход из клуба форварда Константина Тюкавина.

«Какой-то конкретной позиции по возможному трансферу Тюкавина у нет. У Константина с нашим клубом контракт, он его отрабатывает. Если и будет в будущем предложение, которое и «Динамо» устроит, и Константина, то его трансфер может случиться», - сказал Metaratings председатель совдира «Динамо» Дмитрий Гафин.

Напомним, что нападающий связан с динамовцами длительным контрактом до лета 2028 года. В текущем сезоне у игрока атаки набралось восемь забитых голов в 21 матче во всех турнирах с тремя оформленными голевыми передачами.