Балахнин выделил важнейшего игрока «Ростова»

Известный тренер Сергей Балахнин, работавший в «Ростове», выделил самого важного игрока в составе донского коллектива.

Балахнин считает, что по итогам первой части сезона таким футболистом является защитник Умар Сако.

— Все-таки, на мой взгляд, он стабильнее всех сыграл в первой части чемпионата. Он играет очень важную роль при игре «Ростова» в обороне, — приводит слова Балахнина Legalbet.

В этом сезоне 28-летний Сако появился на поле в 24 встречах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Сако с «Ростовом» рассчитан до середины 2027 года.