Лидеры не впечатлили: из-за кого ЦСКА мог даже проиграть «Факелу» в Воронеже

Ставим оценки футболистам Марко Николича

ЦСКА завершил футбольный год победой в Воронеже и может быть очень доволен результатом. Минимальная победа явно максимум того, на что наработали "армейцы". "Факел" вновь порадовал уровнем игры, но разочаровал результатом. А ведь можно было дожимать "кризисных армейцев". Москвичи же побеждают и пока отодвигают разговоры о кризисе. Но оставляют много но.

Давайте разбираться, из-за кого же ЦСКА мог упустить победу над «Факелом». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

МОЙЗЕС – 5,0. Могла быть оценка сильно хуже, но Мойзесу повезло – его неосмотрительная скидка назад привела лишь к промаху Якимова. Тогда «Факел» получил лучший момент на 1:1. В остальное время бразилец вроде справлялся с Марковым, правда, показал не лучший для себя баланс единоборств – проиграл шесть из 11.

Ну и четыре фола – всё-таки много. Мойзес дарил желанные стандарты воронежца, играя неаккуратно.

МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ – 5,0. Пока впечатления от игры Пьянича совсем нерадужные. Ждали мы мастер-класс по обостряющим передачам, а получаем лишь небольшой такой «урок». Сегодня и без него обошлось. Пьянич неплохо двигался в центре поля, часто предлагал себя и получал мяч, но ни разу не обострил.

Очень аккуратно играет Миралем, отдаёт ближнему, нарабатывая точность передач. При этом, умудряется выдавать по 12 потерь за матч, что очень плохо при полном отсутствии обострения.

АББОС ФАЙЗУЛЛАЕВ – 4,5. Подустал к зиме и Аббос Файзуллаев. Сегодня лишь в одной интересной атаке принял участие, поддержав рывок Кругового. А в остальном только губил начинания партнёров. Файзуллаев проиграл семь единоборств из девяти, совершил 19 потерь.

В пассиве Аббоса ещё и загубленный голевой момент, а всего трижды его выводил на удар – безрезультатно.