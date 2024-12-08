Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филин: «Химки» по делу проиграли «Динамо»

08 Декабря 2024 • 18:41 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Химки

Защитник подмосковных «Химок» Александр Филин поделился комментарием после крупного поражения от «Динамо».

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 4:1 в пользу «бело-голубых».

— Мы сегодня проиграли по делу. Много позволили «Динамо» в атаке, поэтому столько пропущенных, — приводит слова Филина Legalbet.

При этом защитник отметил, что если бы «Химки» реализовали несколько своих моментов, то игра могла бы пойти по другому сценарию.

«Химки» отправились на зимний перерыв на 13-й позиции в турнирной таблице, имея на счету 16 зачетных баллов.

Следующий официальный матч «Химки» проведут в марте 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Александр Филин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Декабря
18:41
Филин: «Химки» по делу проиграли «Динамо»
18:16
Личка рассказал об усилении «Динамо» в зимнее трансферное окно
17:36
Силкин прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Химками»
17:34
«Динамо» в четвертый раз в сезоне РПЛ забило четыре и более гола за матч
17:20
Артига: «От себя поздравляю «Динамо» с победой, достойная игра»
17:13
Личка: «Сделали маленький шаг вперёд в этом году»
17:04
Гранат: «При своих болельщиках «Динамо» было обязано побеждать»
17:03
Личка: «Могло случиться то, что с «Ахматом»
16:39
Тюкавин: «Возможно, лучший матч, возможно, нет»
16:27
Агент Тюкавина: «Свои 15 он забьёт»
16:14
Тюкавин повторил достижение Захаряна в РПЛ
16:09
Эти три игрока «Динамо» явно помогали «Химкам» избежать разгрома
16:03
В европейском клубе подтвердили интерес к российскому вратарю из РПЛ
15:57
Дубль и голевая передача Тюкавина позволили «Динамо» закрыть год разгромной победой над «Химками»
15:44
Тюкавин оформил дубль в матче «Динамо» Москва - «Химки»
15:26
«Химки» отыграли один гол у «Динамо» Москва поле привоза Лунёва
15:18
Карраскаль удвоил счёт в матче «Динамо» Москва - «Химки»
14:22
«Динамо» Москва повело после стартового штурма ворот «Химок»
14:10
Артига: «Конечно же, сегодня стоит ожидать очень зрелищного футбола»
14:02
Личка объяснил, почему усадил Лещука в запас
13:30
«Динамо» Москва - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
13:03
«Динамо» и «Химки» сыграют красными мячами
12:49
Тюкавин и Гладышев – в основе «Динамо» на матч с «Химками»
02:02
Динамо Москва - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07 Декабря
22:21
Бителло хочет покинуть Россию — известна причина
15:47
Селюк: «Садыгов привезёт человека даже с Марса, но никогда больше не назначит Юрана»
14:37
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Химки РПЛ — 8 декабря 2024
13:56
Ставка и прогноз на матч Динамо — Химки чемпионата России — 8 декабря 2024
13:52
Александр Мостовой проведёт переговоры с «Динамо»
06 Декабря
19:44
Лунёв сомневается, что судьи получают взятки: «У них есть ВАР, тогда что им заносят?»
14:24
Силкин объяснил, почему Лунёв — основной вратарь «Динамо»
05 Декабря
21:03
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Химки чемпионата России – 8 декабря 2024
18:38
Зелимхан Бакаев: Промес — культовый игрок РПЛ, его не хватает лиге
17:18
«Неразвитая личность»: Смородская грубо высказалась об игроке «Динамо»
16:48
Гендиректор «Динамо» анонсировал презентацию новой формы
14:51
В «Динамо» высказались о трансферных планах
14:46
«Звучит оскорбительно»: В «Динамо» ответили на вопрос о коррупционных схемах в судействе
14:39
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о кредите доверия к Личке
04 Декабря
19:29
Илья Садыгов призвал «Химки» правильно настроиться на матч с «Динамо»
15:47
Лещенко упрекнул современное поколение футболистов России
03 Декабря
20:51
Решают не по-детски: Игорь Лещук и другие голкиперы, которые умеют забивать решающие мячи 2
18:08
Агент: Джикия отказался от перехода в «Динамо»
16:16
Джикия оценил игру Бакаева в «Химках»
15:15
Джикия объяснил, почему выбрал «Химки»
14:44
Марио Личка высказался о конкуренции Тюкавина с Маухубом
14:13
Сафонов: «Оборона «Динамо» – это катастрофа»
11:10
Булыкин назвал позицию, которую «Динамо» нужно усилить
02 Декабря
20:43
«Я нахожусь в лучшей форме за последние два сезона» — Бакаев
18:14
Джикия уверен, что «Химки» останутся в РПЛ
01 Декабря
15:11
Заболотный не сможет сыграть против «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Зидан поставил условие «Реалу» Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне»
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый
Спортивные новости
Экс-игрок СКА рассказал, достоин ли Шестёркин рекордного контракта в НХЛ Экс-тренер сборной России высказался о рекордном контракте Шестёркина Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310 Волков раздельным решением судей проиграл Гану на турнире UFC 310 Евлоев победил Стерлинга на турнире UFC 310 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
4
1
1.33 5.40 7.80
Видео
Окончен
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
1
3.95 3.35 1.93
Видео
16 мин
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
0
0
2.04 3.65 3.25
Видео
08.12.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.98 3.85 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Декабря
19:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку
19:07 · Россия. Премьер-лига
Агент форварда «Бешикташа» Кылычсоя отреагировал на слухи о «Спартаке» 1 эксклюзив
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:59 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» оценили возможный уход Тюкавина из клуба
18:49 · Россия. Премьер-лига
Балахнин выделил важнейшего игрока «Ростова»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Филин: «Химки» по делу проиграли «Динамо»
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Факел» не может победить уже в семи матчах подряд
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:18 · Россия. Премьер-лига
Кордоба и Батраков — в основе «Краснодара» и «Локомотива» на очную битву в РПЛ
18:16 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал слабейшее место сегодняшнего «Динамо»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Личка: Тюкавин думал, что всё само пойдёт, но так не бывает
18:07 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» и «Оренбург» огласили составы на матч аутсайдеров РПЛ
17:52 · Россия. Премьер-лига
Личка подвёл итоги первой части сезона для «Динамо»
17:52 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» планирует переговоры с Романцевым
17:46 · Россия. Премьер-лига
Личка хочет усилить защиту «Динамо»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Пока рано сравнивать нынешний «Спартак» с чемпионским»
17:40 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» отреагировали на информацию о Грулёве
17:36 · Россия. Премьер-лига
Силкин прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Химками»
17:34 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» в четвертый раз в сезоне РПЛ забило четыре и более гола за матч
17:24 · Россия. Премьер-лига
У Грулёва есть ещё один вариант в РПЛ
17:21 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин — о словах Лички: «Здесь главное — не обижаться, а сделать выводы»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Артига: «От себя поздравляю «Динамо» с победой, достойная игра»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Рианчо ответил на вопрос о чемпионстве «Спартака»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Гладышев не реализовал почти все свои голевые моменты в этом сезоне РПЛ
17:13 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Сделали маленький шаг вперёд в этом году»
Все новости