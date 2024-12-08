Филин: «Химки» по делу проиграли «Динамо»

Защитник подмосковных «Химок» Александр Филин поделился комментарием после крупного поражения от «Динамо».

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 4:1 в пользу «бело-голубых».

— Мы сегодня проиграли по делу. Много позволили «Динамо» в атаке, поэтому столько пропущенных, — приводит слова Филина Legalbet.

При этом защитник отметил, что если бы «Химки» реализовали несколько своих моментов, то игра могла бы пойти по другому сценарию.

«Химки» отправились на зимний перерыв на 13-й позиции в турнирной таблице, имея на счету 16 зачетных баллов.

Следующий официальный матч «Химки» проведут в марте 2025 года.