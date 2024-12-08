«Факел» не может победить уже в семи матчах подряд

Воронежский «Факел» в последнем матче 2024 года уступил дома московскому ЦСКА с минимальным счётом. Автором единственного гола в той игре стал форвард «армейцев» Тамерлан Мусаев.

Так, воронежцы продлили свою серию без побед во всех турнирах до семи встреч кряду. Последняя победа «Факела» была 18 октября. Тогда «огнеопасные» обыграли в гостях прямого конкурента в борьбе за выживание – «Ахмат» (3:2).

С тех пор «Факел» в одном матче Кубка России и шести матчах Премьер-лиги не смог победить, у клуба четыре ничейных исхода и три поражения.

В 19-м туре РПЛ уже в 2025 году «Факел» отправится в гости к «Химкам».