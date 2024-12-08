ЦСКА победил в Воронеже, немного отодвинув разговоры о кризисе

«Факел» и ЦСКА сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 18-го тура РПЛ состоялся 8 декабря на стадионе «Центральный».

«Факел» наладил игру при Пятибратове, но выбраться из кризиса не может. За последние пять матчей – четыре ничьи и одно поражение. Начиналось эта серия как раз нулями с ЦСКА, тогда же заговорили и о кризисе «армейцев». Николич говорит, что всё в порядке, однако поражение от «Ростова» и пожарные 2:2 с «Рубином» твердят об обратном.

Из неожиданностей в старте ЦСКА отметим Торопа в воротах и отсутствие Лукина в центре обороны. Защитник, спасший «армейцев» в прошлом туре, остался в запасе. Ещё и Дивеев захромал, не прошло и 30 секунд. Но быстро защитник ЦСКА вернулся в строй, а сами «армейцы» довольно быстро нащупали свою игру.

На 13-й минуте Кисляк со своей половины поля загрузил на Файзуллаева, а тот запустил на левый край штрафной площади Кругового. Данил простреливал на линию вратарской, но мяч после рикошета отскочил на ногу Мусаеву к правому углу. Тамерлан долго обрабатывал, готовил удар, однако смог-таки переиграть Гудиева, вместе с мячом влетевшего в ворота – 0:1.

Моментально могли отыграть воронежцы. Калинин со стандарта забросил в центр штрафной площади, Сенхаджи выиграл «второй этаж» и пробил плотно. Тороп не двигался и совсем е контролировал ситуацию, но мяч врезался в штангу. Резвый старт с обменом ударами при счёте 0:1, конечно, был не в пользу «армейцев». Решили подопечные Марко Николича засушить игру, что у них получилось неплохо.

Только через пять минут после начала второго тайма «Факел» смог нарушить баланс «мирной» игры. Мойзес ужасную скидку к своим воротам организовал, Марков поборолся, а Каштанов ещё и касание у Торопа выиграл. Алексей успел сделать передачу на пустые ворота, набежавший Якимов в касание пробивал наверняка. Но умудрился так плохо попасть по мячу, что тот срезался и улетел в никуда.

ЦСКА не забывал жалить в ответ. Аббос Файуллаев чётко выскочил на передачу из глубины от Пьянича. Обостряющий пас вывел его на рандеву с Гудиевым, пробил с угла вратарской площади Файзуллаев, однако попал под спасение Гудиева, вовремя сложившегося на удар. Так и не случилось более голов в этом матче.

ЦСКА побеждает в Воронеже, закрепляясь на шестой строчку в РПЛ.