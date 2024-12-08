Кордоба и Батраков — в основе «Краснодара» и «Локомотива» на очную битву в РПЛ

Сегодня, 8 декабря, «Краснодар» примет на своём поле «Локомотив» в рамках 18-го тура чемпионата России.

Перед началом поединка пресс-службы команд опубликовали информацию о том, кто из игроков выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев (вр), Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Сперцян (к), Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин (вр), Сильянов, Морозов, Монтес, Ненахов, Карпукас, Баринов (к), Батраков, Пиняев, Самошников, Сулейманов.

Начало матча между «Краснодаром» и «Локомотивом» запланировано на 19:30 по московскому времени. Следить за ходом всех событий поединка вы сможете в текстовой трансляции на портале LiveResult.