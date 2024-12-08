Личка рассказал об усилении «Динамо» в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой части сезона.

- Подведите итоги первой части сезона для «Динамо». Насколько вы довольны игрой команды и результатом?

- Я всегда смотрю на вещи позитивно. У нас сейчас 35 очков, и это на три очка больше, чем год назад. Мы больше забили и меньше пропустили. Это значит, что мы улучшили свои показатели и в атаке, и в обороне. Понятно, что «Локомотив» и «Спартак» тоже прибавили. «Спартак» вообще пять-шесть матчей провел просто отлично. Это значит, что борьба за чемпионство будет еще интереснее. Посмотрим, как сегодня сыграют «Краснодар» с «Локомотивом». Пять-шесть команд идут близко в таблице, и после одного-двух туров все может поменяться.

- «Динамо» в чемпионской гонке?

- Да. Мы бьемся, стараемся. Сегодня мы выиграли у «Химок», и это очень хорошо, но мы недооценили встречу с «Ахматом» на выезде. Приехали туда без эмоций. «Зенит» и «Краснодар» своими поражениями подарили нам шанс еще больше приблизиться к ним, но мы это не использовали.

- Вы планируете усиление команды в зимнюю паузу?

- Хотим укрепить защиту. Не скажу, сколько футболистов мы возьмем.

- Тюкавин сегодня забил два мяча. Как оцените его выступление в первой части сезона?

- Когда нападающий не забивает, он начинает нервничать. Костя думал, что после такого сезона, который он провел год назад, у него автоматически все будет получаться, но надо понимать, что будут матчи, где ты будешь больше работать на команду, и у тебя не получится забить самому. На сегодня он забил семь мячей и на его счету есть результативная передача. Это значит, что результат неплохой. Надо продолжать работу и стараться улучшать свои показатели.

Елена Григорьевская