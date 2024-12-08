Гранат назвал слабейшее место сегодняшнего «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат назвал зону, которую «бело-голубым» необходимо усилить в грядущее зимнее трансферное окно.

«В чем прибавить клубу зимой? В игре обороны и нужны покупки нескольких качественных футболистов, которые бы усилили команду, в оборону уж точно», - рассуждает Гранат для «Матч ТВ».

Напомним, что вечером воскресенья «Динамо» разгромило «Химки» не без пропущенного гола – 4:1. Всего за 18 туров у «бело-голубых» набралось 20 пропущенных мячей, больше из первой шестёрки только у переживающего кризис столичного «Локомотива» - 26. В таблице у динамовцев четвёртое место и 35 очков.