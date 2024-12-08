Личка: Тюкавин думал, что всё само пойдёт, но так не бывает

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре форварда Константина Тюкавина в матче с «Химками».

Встреча 18-го тура чемпионата России завершилась уверенной победой «Динамо» со счетом 4:1. Тюкавин оформил дубль и сделал один ассист.

Личка признался, что Тюкавин переживал из-за малого количества забитых голов в сезоне.

— После прошлого сезона он мог думать, что автоматически все пойдет. Но так не бывает. Потому я рад, что он забил два, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провел 18 игр, забил семь мячей и стал автором трех результативных передач.