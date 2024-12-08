«Ахмат» и «Оренбург» огласили составы на матч аутсайдеров РПЛ

«Ахмат» и «Оренбург» вечером воскресенья сойдутся в предпоследнем матче в РПЛ в 2024 году. За час до встречи клубы-аутсайдеры Премьер-лиги озвучили свои составы.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Жиров, Адамов, Ибишев, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Камило, Кардосо, Самородов;

«Оренбург»: Сысуев, Прохин, Касимов, Столбов, Караташ, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Марин, Сахархизан.

Напомним, что сегодняшние соперники разместились в аккурат в зоне вылета. «Ахмат» идёт на 15-м месте с 10 набранными баллами. «Оренбург» чуть пониже, у уральского клуба восемь баллов и 16-е место. Победа позволит оренбуржцам отвоевать предпоследнюю строчку у грозненцев.

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