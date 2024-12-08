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Личка подвёл итоги первой части сезона для «Динамо»

08 Декабря 2024 • 17:52 Комментировать

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о результатах команды в первой части сезона.

Специалист заявил, что «Динамо» сделало серьезный шаг вперед, но его также сделали «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

— Недоволен, как мы играем с первыми шестью командами. Когда ты борешься за чемпионство, ты должен уметь обыгрывать все эти команды, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 18 турах. Стоит сказать, что в случае победы «Локомотива» над «Краснодаром» подопечные Марцела Лички уйдут на перерыв на пятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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