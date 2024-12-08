«Пари НН» планирует переговоры с Романцевым

Давид Мелик-Гусейнов, который в «Пари НН» занимает пост генерального директора, дал комментарий по поводу сотрудничества с Олегом Романцевым. Как известно, Романцев является советником нижегородского клуба.

«Мы готовимся встречаться. До Нового года, надеюсь, встреча состоится. Потом будем принимать решение», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги «Пари НН смог набрать 16 очков. Команда Виктора Ганчаренко на текущий момент располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице. Находящиеся в зоне вылета «Химки» «Пари НН» опережает только по дополнительным показателям.