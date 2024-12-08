Личка хочет усилить защиту «Динамо»

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка высказался об усилении состава ближайшей зимой.

— Я хочу усиления защиты, чтобы у нас там была конкуренция. Нам нужны новые защитники. Все же впереди у нас есть хорошее оружие, мы можем иногда поменять игру в атаке, — цитирует Личку «Матч ТВ».

В последнем матче перед зимней паузой «Динамо» разгромило дома «Химки» со счетом 4:1. Данный результат позволил «бело-голубым» подняться на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Стоит сказать, что «Динамо» еще может упустить свою позицию, если «Локомотив» одолеет на выезде «Краснодар».