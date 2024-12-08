Колыванов: «Пока рано сравнивать нынешний «Спартак» с чемпионским»

Игорь Колыванов высказался о московском «Спартаке», который в последние недели пережил невероятный подъём.

«Нынешний «Спартак» с последней «золотой» командой пока рано сравнивать. Обе команды были хороши, но в той было больше мужиков и людей, которые вытаскивали игры на зубах», - делится Колыванов с «Чемпионатом».

Напомним, что в последний раз золото РПЛ «Спартак» брал в 2017 году под руководством итальянского тренера Массимо Карреры. В турнирной таблице Премьер-лиги по итогу 18 туров спартаковцы разместились на третьем месте с 37 баллами вслед за «Краснодаром» (38) и «Зенитом» (39). Руководит командой серб Деян Станкович.