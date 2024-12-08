В «Пари НН» отреагировали на информацию о Грулёве

В прессе появилась информация о том, что «Пари НН» работает над подписанием нападающего Вячеслава Грулёва из «Динамо». Комментарий на этот счёт дал Давид Мелик-Гусейнов, который в нижегородском клубе работает на должности генерального директора.

«Видел новость. Но мы пока не имеем права комментировать. Во-первых, окно ещё не открыто. Во-вторых, неправильно, когда клуб до своих официальных объявлений что-то комментирует», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

В то же время Мелик-Гусейнов отметил, что «Пари НН» нужны футболисты, которые усилят состав команды.

25-летний Вячеслав Грулёв оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 1,5 миллиона евро.

«Пари НН» на текущий момент располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.