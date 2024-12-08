Силкин прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Химками»

Российский тренер Сергей Силкин, работавший в «Динамо», высказался о крупной победе «бело-голубых» над «Химками». Встреча 18-го тура РПЛ завершилась со счетом 4:1.

Специалист заявил, что «Динамо» является непредсказуемой командой, но хорошо, что перед паузой удалось одержать победу и уйти с хорошим настроением.

— То, что «Динамо» реализовало свои моменты и обыграло «Химки» — это очень хорошо, — приводит слова Силкина «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» находится на четвертой строчке в чемпионате России, имея на счету 35 баллов в 18 встречах.

Следующий официальный матч команда Марцела Лички проведет в марте 2025 года.