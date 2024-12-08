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«Динамо» в четвертый раз в сезоне РПЛ забило четыре и более гола за матч

08 Декабря 2024 • 17:34 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Химки

Московское «Динамо» проводит крайне результативный сезон под руководством Марцела Лички. Как отмечает Opta Sports, «Динамо» в четвертый раз в текущем сезоне Премьер-лиги забило четыре и более гола за матч. Клубный рекорд «бело-голубых» по таким матчам за сезон с 1996 года – всего лишь пять матчей за сезон с четырьмя и более голами.

Напомним, что вечером воскресенья «Динамо» разгромило «Химки» - 4:1. Клуб набрал 35 очков турнирной таблицы и до матча «Краснодар» - «Локомотив» идёт на четвёртом месте в отставании от первого места в четыре балла.

Больше подробностей о разгроме в исполнении «Динамо» - в нашем ревью.

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