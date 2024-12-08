У Грулёва есть ещё один вариант в РПЛ

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв может сменить команду этой зимой. Ранее появлялась информация о том, что над подписанием 25-летнего динамовца работает «Пари НН».

Согласно данным телеграм-канала «Alexeev ньюс», на подписание Грулёва претендуют ещё и «Химки». Любопытно, что в воскресенье нападающий забил «Химкам» гол – для Грулёва это первый гол в сезоне 2024/2025.

Отмечается, что «Динамо» хотело бы сохранить за собой право на возвращение Грулёва. То есть речь может пойти либо об аренде, либо о включении в сделку опции возможного выкупа.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Вячеслава Грулёва в 1,5 миллиона евро.