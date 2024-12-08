Тюкавин — о словах Лички: «Здесь главное — не обижаться, а сделать выводы»

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин поделился комментарием о словах наставника команды Марцела Лички.

Напомним, после игры прошлого тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) Личка заявил, что некоторые футболисты вышли на поле без должного желания.

— Марцел сказал все правильно по окончании матча в Грозном. После этого у нас не было разговора. Здесь главное — не обижаться, а сделать выводы, — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

Сегодня, 8 декабря, «Динамо» разгромило на своем поле «Химки» со счетом 4:1. Данный результат позволил «бело-голубым» подняться на четвертую строчку в чемпионате России, набрав 35 очков.