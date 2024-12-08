Артига: «От себя поздравляю «Динамо» с победой, достойная игра»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Москва.

- Как можете оценить сегодняшнюю игру «Химок»?

- Тяжелая игра, в первую очередь хотелось бы сказать. Да, были моменты, угловой. Могли забивать при счете 1:2. Тем не менее, моменты не реализовали. Что могу сказать? От себя поздравляю «Динамо» с победой, достойная игра.

- Насколько на сегодняшней игре «Химок» сказалось отсутствие Заболотного, который пропускал из-за карточек, и Хосонова, который не мог играть из-за мышечного повреждения?

- Отрицательный момент в том, что Заболотный не играл. Конечно же, он очень сильно нам помогает, особенно выигрывать верховую борьбу, где-то добегать в атаках. Хорошая новость в том, что мы его сразу получим в готовности к сезону. Он будет играть в первой игре против «Факела».

- Зелимхан Бакаев очень эмоционально уходил на замену. Ранее подобная реакция была у Мирзова. Вы отметили, что он очень быстро успокоился. Как сегодня дела с Зелимханом обстоят?

- Ребята стараются и всегда хотят помочь команде, всегда хотят сыграть больше, это естественно. В первые минуты они впадают в определенные эмоции, но потом они быстро отходят, и всё нормализуется. Поэтому ничего такого особого не происходит.

- Как можно оценить эту часть сезона для «Химок»?

- Начнем с того, что сезон начался довольно непросто, с двух незабитых пенальти против «Динамо» Махачкала. Потом были нереализованные какие-то моменты, что нам не позволило выиграть.