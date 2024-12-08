Рианчо ответил на вопрос о чемпионстве «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, верит ли он в чемпионство команды Деяна Станковича в этом сезоне.

«До чемпионства ещё далеко. Тенденция хорошая, но надо продолжать поддерживать набранный темп», - цитирует Рианчо «Матч ТВ».

«Спартак» ушёл на зимние каникулы на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Станковича отстаёт всего лишь на два очка (37 против 39). При этом второй «Краснодар» (38 очков) свой матч тура ещё не провёл.

Напомним, что в субботу «Спартак» на своём поле разгромил «Пари НН» со счётом 3:0.

В последний раз «Спартак» выигрывал титул РПЛ в 2017 году.