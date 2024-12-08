Гладышев не реализовал почти все свои голевые моменты в этом сезоне РПЛ

Игрок московского «Динамо» Ярослав Гладышев в матче против «Химок» допустил ужасную оплошность, не забив с одного метра. Однако это не первый момент сезона, когда Гладышев не забил из выгодной позиции.

Как сообщает Opta Sports, Гладышев не реализовал девять из 11 явных моментов в этом сезоне Премьер-лиги. Больше нереализованных явных моментов накопилось лишь у форварда московского ЦСКА Тамерлана Мусаева из ЦСКА – 10 из 15.

Также девять нереализованных явных моментов у Джона Кордобы из «Краснодара», по восемь – у Константина Тюкавина («Динамо» Москва) и Антона Заболотного («Химки»).

Лучше всех в этом сезоне явные моменты реализует Манфред Угальде из «Спартака» (12 из 15).