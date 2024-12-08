Личка: «Сделали маленький шаг вперёд в этом году»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Пропущенный мяч «Динамо». В чем проблема была - погода, расслабленность или что?

- Мы всегда стараемся и говорим, что надо быть активнее, когда у вратаря мяч, надо 2-3 игрокам идти в прессинг. В таких ситуациях мы должны спокойнее играть в мяч Роберт Фернандес, потому что Лунёв находился в 30 метрах от своих ворот и в стороне. Не нужно было там рисковать. Для меня игра чуть-чуть попроще. Но наша философия - всегда стараться помогать вратарю, подходить к нему, чтобы была возможность игры через короткий пас.

- Болельщики «Динамо» очень ждали хет-трика Константина Тюкавина, но он нам сказал, что у него немного заболела нога. Там ничего серьезного, беспокоиться не стоит?

- Честно скажу, показывал на пах. Если бы у него все было хорошо, доиграл бы матч до конца. Но сам попросил замену. Сейчас будут выходные, нужно поговорить с доктором о ситуации. Уверен, что там ничего страшного. Отдохнет и вернется в январе на подготовку без проблем.

- Как можно оценить эту часть сезона для московского «Динамо»?

- Надо сказать, что мы набрали 35 очков. Год назад у нас было 32. +3 получается. Не знаю, насколько больше забили. Соперники нам забили на два гола меньше. У нас получилось немного улучшить защиту, улучшили атаку, набрали на три балла больше. Как я сказал, сделали маленький шаг вперед. Соперники тоже стараются. Можно сказать, что «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив». Осталось еще 12 игр, это много очков в игре. Мы будем еще встречаться с этими командами, поэтому сейчас надо отдохнуть и вернуться с чистыми мыслями и головой, использовать наши качества и стараться биться за свою честь, как мы это сделали год назад. Разница в 9 очков была между нами и «Зенитом», но мы до последней секунды играли за чемпионство.