Бонгонда играл за «Спартак» с повышенной температурой

В субботу «Спартак» на своём поле разгромил «Пари НН» со счётом 3:0. Автором одного из голов стал атакующий полузащитник Тео Бонгонда. Выяснилось, что футболист вышел на матч, несмотря на болезнь.

«Я всё ещё болею. У меня высокая температура. Несмотря на это, я хотел отдать последние силы команде. И так как «Спартак» обыграл «Пари НН», то я счастлив», - цитирует Бонгонду «РБ Спорт».

«Спартак» в Премьер-лиге выдал серию из шести побед подряд. На зимнее межсезонье «красно-белые» ушли на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч чемпионата «Спартак» проведёт уже в начале весны – против «Оренбурга» на своём поле.