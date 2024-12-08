В «Динамо» подтвердили, что Бителло попросил улучшенный контракт

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о том, действительно ли агент полузащитника Бителло попросил улучшить условия контракта.
— Такие разговоры были, — приводит слова функционера спортивный портал «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что бразилец хочет покинуть «Динамо», однако сам футболист опроверг данную информацию.
В этом сезоне 24-летний Бителло провел 15 матчей в чемпионате России, отметился одним забитым мячом и стал автором девяти результативных передач.
Действующее трудовое соглашение Бителло с «Динамо» рассчитано до конца июня 2028 года.
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