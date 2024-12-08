Грулёв зимой может сменить «Динамо» на другой клуб РПЛ

Нападающий Вячеслав Грулёв может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», над трансфером 25-летнего футболиста работает «Пари НН».

Источник отмечает, что динамовцы, скорее всего, отпустят Грулёва в нижегородскую команду за небольшие деньги. При этом в сделку будет включена опция обратного выкупа.

Действующий контракт Вячеслава Грулёва рассчитан до лета. В сезоне 2024/2025 нападающий провёл восемь матчей, в которых забил один гол. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Грулёва в 1,5 миллиона евро.