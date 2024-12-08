Гранат: «При своих болельщиках «Динамо» было обязано побеждать»

Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат поделился своими мыслями о разгромной победе «бело-голубых» в 18-м туре РПЛ. Динамовцы разгромили «Химки» дома – 4:1.

«Динамо» молодцы, что победили! При своих болельщиках бело-голубые были обязаны одержать победу над подмосковной командой. Посмотрим, смогут ли они и за чемпионство побороться, но я в любом случае желаю им удачи», - делится Гранат для «РБ Спорт».

В турнирной таблице «Динамо» разместилось на четвёртом месте с 35 баллами до игры «Краснодара» с «Локомотивом». Отставание от первого места составляет всего четыре балла.