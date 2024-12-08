Личка: «Могло случиться то, что с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Сегодня у вас было гораздо меньше эмоций на скамейке, гораздо меньше подсказок, чем обычно. Означает ли это, что довольны всем, что происходило?

- Я сегодня замерз. Честно скажу, в первые 15 минут у нас шло все хорошо, играли на половине поля соперника, были какие-то моменты, плюс потом еще забили гол. Но потом как бы начинаем сами себе усложнять ситуацию, начинаем терять легкие мячи на нашей половине поля, сопернику даем почувствовать уверенность, какие-то шансы - угловой там, стандарт. Начинается интрига. Начался второй тайм, окей, у нас там были голевые моменты, ситуации, но мы успокоились, когда забили второй гол. Очень быстро теряем мяч. Есть ошибка, и соперник забивает, 2:1. Могло случиться то, что с «Ахматом». Ты играешь спокойно, вообще не имеешь проблем, ведешь 2:0, и одна ошибка может поменять всю игру. К счастью для нас, сегодня этого не случилось, нам повезло забить еще два гола. Мне очень понравился, например, сегодня Гладышев, который не забил, но был активным, старался и пробовал. Не получилось забить гол, который он игрой заслужил. Но, как я говорю после любой победы, это радует. Последний матч выиграли и сейчас все уезжаем на отдых.

- Было опущение, что Гладышев старается исправиться за тот промах, который у него был в первом тайме, когда он в штангу попал с нескольких метров. Обсудили ли как-то этот эпизод с ним?

- Нет, вообще не обсуждали. Он хорошо следил за мячом, тот чуть-чуть не так подпрыгнул, игрок пробовал сыграть и старался быстро реагировать. К сожалению, ему не повезло, чтобы мяч от штанги отскочил в ворота. Не обсуждали эту ситуацию.