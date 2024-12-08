Мостовой: «Не мешайте Станковичу, и он принесёт «Спартаку» титулы»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высоко оценил уровень главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. По мнению Мостового, серб может привести «красно-белых» к завоеванию трофеев.

«Я же ещё летом говорил, что «Спартак» будет бороться за медали, так оно и получается. Не мешайте Станковичу, и он выиграет вам титулы», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

В субботу «Спартак» на своём поле разгромил «Пари НН» со счётом 3:0. Как следствие, победная серия московской команды в Премьер-лиге достигла шести матчей.

Зимние каникулы «Спартак» проведёт на третьей позиции в таблице чемпионата России.