Канчельскис дал прогноз на результат матча «Краснодар» - «Локомотив»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу главного матча восемнадцатого тура Премьер-лиги, в котором «Краснодар» будет принимать «Локомотив».

«Обе команды проиграли последние матчи, но фаворит всё‑таки «Краснодар». Думаю, что он победит. Классная игра должна получиться, «Локомотиву» три игры подряд проиграть будет негоже. Но южане ближе к победе», - цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Футболисты «Краснодара» и «Локомотива» услышат стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

«Краснодар» сейчас занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, отставая от «Зенита» на одно очко. Чтобы уйти на зимний перерыв на первом месте, «быкам» достаточно не проиграть «Локомотиву».