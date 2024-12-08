ЦСКА отметился быстрым голом в ворота «Факела»

В 18-м туре Премьер-лиги «Факел» принимает ЦСКА.

Уже на 13-й минуте гостевая команда повела в счёте. Аббосбек Файзуллаев отдал пас в левой зоне атаки ЦСКА Данилу Круговому, тот прострелил, Иван Обляков не пробил, но после рикошета мяч пришёл к дальней штанге к Тамерлану Мусаеву, который в одиночестве выждал гроссмейстерскую паузу и поразил ближний угол. 0:1 на табло.

ЦСКА в любом случае завершит год на шестом месте, соперник же идет третьим с конца в онлайн-таблице. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.