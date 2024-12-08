Бителло отреагировал на информацию о возможном уходе из «Динамо»

Атакующий хавбек «Динамо» Бителло высказался о возможном уходе из московского клуба.

Ранее сообщалось, что Бителло хочет вернуться на родину, где у него будет больше шансов на попадание в сборную Бразилии.

— Не обращаю внимания на слухи. Я нахожусь в «Динамо», все мои мысли только об этом клубе, — цитирует Бителло «Чемпионат».

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. В текущей кампании бразилец принял участие в 21 встрече с учетом всех турниров, забил один мяч и оформил десять ассистов.

Действующий трудовой договор 24-летнего Бителло с «Динамо» рассчитан до середины 2028 года.