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Петржела назвал причину неудач «Зенита»

08 Декабря 2024 • 16:41 Комментировать
Зенит
1:2
Акрон

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий по поводу плохих результатов команды в последних матчах. Как известно, в заключительных играх в 2024 году «сине-бело-голубые» на своём поле проигрывали «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

«В чём причина неудач «сине-бело-голубых» в последних играх? Думаю, легионерам «Зенита» неинтересно в РПЛ. Они знают, что сильнее всех. Деньги – хороший мотиватор, но даже они не всегда работают», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

«Зенит» располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. При этом в воскресенье на первое место может выйти «Краснодар». Это произойдёт, если «быки» на своём поле не проиграют «Локомотиву».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела

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