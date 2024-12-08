Гладилин считает, что Угальде и Барко рано сравнивать с Алексом и Веллитоном

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, можно ли уже сравнивать связку Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко с Веллитоном и Алексом.

Эксперт заявил, что у бразильцев была отличная связка, которую все тепло вспоминают.

— Но Угальде и Барко пока рано с ними сравнивать, пусть так сыграют несколько сезонов для начала, — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

При этом тренер отметил, что Угальде и Барко — качественные игроки, которые хорошо понимают друг друга на поле.

Стоит сказать, что 22-летний Угальде является не только лучшим бомбардиром «Спартака» (15 голов) в этом сезоне РПЛ, но и лидером всей снайперской гонки. Барко — второй по результативности в составе «красно-белых» (8 мячей).