Тюкавин: «Возможно, лучший матч, возможно, нет»

Лучший футболист встречи «Динамо» Москва - «Факел» Константин Тюкавин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- 2+1 сегодня. Для начала хочется поговорить про голевую передачу. Это удар был пяткой или передача на Карраскаля?

- Конечно, был удар. Хорошо, что Карра оказался там, получилось забить.

- Про голы и особенно второй. Второй удар сложный от газона - как так вышло? И прием, который случился после паса Нгамалё.

- Бить в одно касание было трудно, постарался развернуться. Бил, как получится. Я так понимаю, там был рикошет, и залетело. От ноги или газона, не видел сам.

- Не было рикошета, от газона.

- От газона траектория в девятку? Отлично. Главное, что мы победили сегодня.

- Вообще как оценишь свою сегодняшнюю игру? Это лучший матч Константина Тюкавина в этом сезоне?

- Не знаю, вам оценивать. Возможно, лучший, возможно, нет.

- Хотелось еще остаться на поле и не меняться, чтобы оформить первый хет-трик?

- Хотелось, конечно, хет-трик оформить, но нога заболела. Лучше было не усугублять, поэтому решил замениться.

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- В такую погоду как было играть?

- Поначалу было тяжело, а потом поле растаяло, и как обычный матч.