В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева на матч с «Факелом»

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил отсутствие Игоря Акинфеева в старте «армейцев» на выездной матч с воронежским «Факелом».

«Это связано с характеристиками газона — в Воронеже он искусственный. Но при необходимости он сможет появится на поле», - делится Безуглов для пресс-службы ЦСКА.

Напомним, что матч «Факел» - ЦСКА стартует менее чем через час в Воронеже в рамках 18 тура Российской премьер-лиги. Текстовую трансляцию этого матча проведёт наш портал.

В турнирной таблице столичный клуб на шестом месте, воронежцы до конца 2024 года точно не опустятся в зону вылета с 14 места.