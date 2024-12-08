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В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева на матч с «Факелом»

08 Декабря 2024 • 16:37 Комментировать
Факел
0:1
ЦСКА Москва
1 4.80 X 3.35 2 1.90
2-й тайм

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил отсутствие Игоря Акинфеева в старте «армейцев» на выездной матч с воронежским «Факелом».

«Это связано с характеристиками газона — в Воронеже он искусственный. Но при необходимости он сможет появится на поле», - делится Безуглов для пресс-службы ЦСКА.

Напомним, что матч «Факел» - ЦСКА стартует менее чем через час в Воронеже в рамках 18 тура Российской премьер-лиги. Текстовую трансляцию этого матча проведёт наш портал.

В турнирной таблице столичный клуб на шестом месте, воронежцы до конца 2024 года точно не опустятся в зону вылета с 14 места.

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