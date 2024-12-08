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Бышовец назвал игрока, ставшего открытием сезона РПЛ

08 Декабря 2024 • 16:36 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1 1.87 X 3.95 2 4.00
Через 1 ч. 47 мин.

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался об атакующем полузащитнике «Локомотива» – об Алексее Батракове. На текущий момент Батраков занимает второе место в рейтинге бомбардиров чемпионата России с 10 голами.

«У Батракова высокий игровой интеллект. Он быстро принимает решения в финальной трети поля, хорошо доставляет мяч до партнёров. Алексей показывает зрелый футбол, несмотря на возраст. Думаю, Батраков – главное открытие этого сезона РПЛ», - цитирует Бышовца «РБ Спорт».

В воскресенье «Локомотив» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Краснодара». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее появлялась информация о том, что кандидатуру 19-летнего Батракова изучала итальянская «Фиорентина».

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