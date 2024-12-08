Александр Жуков: «Немного обидно, что «Спартак» вышел на пик перед самым зимним перерывом»

Депутат Госдумы Александр Жуков, который является болельщиком «Спартака», высказался о выступлениях команды в конце года.

Как известно, «Спартак» перед зимними каникулами выдал серию из шести побед в Премьер-лиге. Команда Деяна Станковича ближайшие месяцы проведёт на третьей позиции в турнирной таблице.

«Спартак» на ходу, этого следовало ожидать. Набрали отличную форму, состав стабилизировался. Немного обидно, что вышли на пик перед самым зимним перерывом. Было бы неплохо ещё несколько туров сыграть в нынешнем состоянии», - цитирует Жукова «ВсеПроСпорт».

«Спартак» от лидирующего в Премьер-лиге «Зенита» отстаёт всего лишь на два очка. При этом в воскресенье на первое место может выйти «Краснодар», который будет принимать «Локомотив».