Агент Тюкавина: «Свои 15 он забьёт»

Алексей Сафонов, агент форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о дубле своего подопечного в игре с «Химками».

Встреча 18-го тура чемпионата России завершилась разгромной победой «Динамо» со счетом 4:1.

— У Кости все нормально. У меня паники никогда не было — думаю, свои 15 забьет, — приводит слова агента «Чемпионат».

Стоит сказать, что до игры с «Химками» последний раз 22-летний Тюкавин забивал в РПЛ еще в октябре.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 встречах чемпионата России, забил семь мячей и записал в свой актив три результативные передачи.

На данный момент «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 35 очков после 18 туров.

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