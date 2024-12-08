Пьяный вместо Пьянича: РПЛ отреагировала на нашумевший скриншот

В воскресенье в Премьер-лиге сыграют «Факел» и ЦСКА. Перед игрой в нескольких телеграм-каналах появился скриншот с составами, сделанный на официальном сайте РПЛ. Некоторые фамилии футболистов были указаны неправильно. Так, например, вместо Пьянич было написано Пьяный, а вместо Кисляк – Кислый.

Выяснилось, что всему виной автопереводчик браузера. В «оригинальной» версии сайта Российской премьер-лиги проблем не было.

«Не забывайте отключать автоперевод в браузерах», - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Следить за матчем «Факел» - ЦСКА можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.