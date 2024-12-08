Тюкавин повторил достижение Захаряна в РПЛ

8 декабря московское «Динамо» разгромило на своём поле «Химки». Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 4:1.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, форвард «Динамо» Константин Тюкавин впервые в своей карьере записал в свой актив три голевых действия в одном матче чемпионата России. В поединке с «Химками» 22-летний футболист отметился дублем и оформил один ассист.

Отмечается, что последний игрок «Динамо», которому удалось набрать три результативных очка за матч, — Арсен Захарян. В октябре 2021 года атакующий хавбек сделал три ассиста во встрече с «Химками».