Эти три игрока «Динамо» явно помогали «Химкам» избежать разгрома

Ставим оценки футболистам Марцела Лички

У «Динамо» с «Химками» уже сложилась традиция играть весело – этот матч исключением не стал. Пять забитых мячей, разгром подмосковных футболистов, ворох обоюдных атак. Счёт мог быть и крупнее, мог быть и в пользу «Химок» вообще – в составе «бело-голубых» нашлось три футболиста, игравших «за соперника».

Давайте разбираться, из-за кого же «Динамо» могло и упустить победу над «Химками». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марцела Лички.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ДИЕГО ЛАКСАЛЬТ – 5,0. Только на последнюю треть матча включился Лаксальт, постоянно упускавший Веру и второй темп подмосковных атак. Из-под Диего дважды опасно пробил Лукас, случались подключения Руденко. Страховать своего голкипера при неудачном выносе Лаксальт тоже не стал.

Проиграл половину единоборств (6 из 12) и совершил всего два отбора. Что маловато при 16-то потерях мяча.

АНДРЕЙ ЛУНЁВ – 3,5. Периодически что-то переклинивает у Лунёва, и он классную игру на линии перекрывает каким-то невероятным выходом. Куда побежал, куда пасовал, почему не возвращался сразу? Андрей просто в одиночку придумал гол «Химок».

При этом, на линии Лунёв сегодня тоже откровенно спал. Один «слабенький» сейв совершил – основную массу атак «Химки» завершили собственной неточностью.

ЯРОСЛАВ ГЛАДЫШЕВ – 3,0. Дайте ему 20 моментов и отойдите. Ярослав благополучно загубит все. Сегодня просто аттракцион неточных ударов устроил Гладышев, получив семь (только вдумайтесь!), семь шансов. Даже перечислить сложно все моменты, когда он бил из пределов штрафной площади. Минимум на хет-трик заходил, но остался вообще без гола.

Зато приз за «промах сезона» Ярослав наверняка он заберёт. Умудрится с пары сантиметров попасть в штангу – дело сложное.