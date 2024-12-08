В европейском клубе подтвердили интерес к российскому вратарю из РПЛ

Советник президента «Боавишты» Фернандо Соуза высказался о возможном трансфере голкипера «Химок» Никиты Кокарева.

Специалист заявил, что считает Кокарева молодым футболистом с большим потенциалом.

— «Боавиште» нужен вратарь. Кокарев — одна из трансферных целей клуба. Цена на него высокая, но клуб подождет до января, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, — приводит слова Соузы Legalbet.

Ранее сообщалось, что «Химки» готовы отпустить 21-летнего Кокарева за три с половиной миллиона евро.

В этом сезоне голкипер сыграл в 14 матчах с учетом всех турниров, пропустил 31 мяч и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.