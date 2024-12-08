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Дубль и голевая передача Тюкавина позволили «Динамо» закрыть год разгромной победой над «Химками»

08 Декабря 2024 • 15:57 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Химки
окончен

«Динамо» и «Химки» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 18-го тура РПЛ состоялся 8 декабря на стадионе «ВТБ Арена».

Протокол игры  
Динамо Москва4:1Химки
(1:0) Тюкавин Константин14'  
(2:0) Карраскаль Хорхе50'  
  58'Мирзов Резиуан (2:1)
(3:1) Тюкавин Константин78'  
(4:1) Грулёв Вячеслав90'  
Лунёв АндрейБальбуэна ФабианМаричаль НиколасКутицкий АлександрФернандес РобертоФомин Даниил 84' (Грулёв Вячеслав ( 84') Лаксальт ДиегоГладышев Ярослав 74' (Нгамалё Муми ( 74') Карраскаль Хорхе 74' (Артур Гомес VIII ( 74') БителлоТюкавин Константин 84' (Чавес Луис ( 84')
Запасные: Скопинцев ДмитрийОкишор ВикторКудравец АндрейЛещук ИгорьРасулов КурбанАлександров ДмитрийДаса ЭлазарСмелов Егор
Кокарев НикитаГолубович ПетарФилин АлександрДжикия ГеоргийОриньо IIБакаев Зелимхан  29' 80' (Абдуллахи Квари ( 80'  89') Корредера Алекс 56' (Магомедов Бутта ( 56') Мехия Роберт  77' 79' (Берковский Илья ( 79') Вера Лукас ГабриэльРуденко Александр Александрович 83' (Панченко Кирилл ( 83') Садыгов Илья  37' 56' (Мирзов Резиуан ( 56')
Запасные: Степанов ДанилОздоев РусланГусейнов РасулБурыченков Ярослав
08 декабря. Стадион "ВТБ Арена".
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Первым матчем воскресенья в РПЛ «Динамо» и «Химки» закрывали для себя футбольный год. Финиш получился турбулентным: «бело-голубые» в прошлом туре ушли от поражения голом голкипера, трижды сыграли вничью за последние четыре тура. Химчане уступили «Ростову», а потом сумели не проиграть «Краснодару» и отправить в депо «Локомотив». Игру очную с преимуществом начали хозяева, что было вполне ожидаемо.

«Динамо» разогналось и минуте на десятой организовало промах сезона. Точнее, постарался один человек. Бителло с перспективного стандарта пробил классно – попал сначала в одну штангу, потом в другую, а отскок на линии ворот поймал Гладышев. Но Ярослав с дистанции в пару сантиметров умудрился тоже попасть в штангу!

Разогнались. Через пять минут пришёл и гол. Опять начал атаку Бителло, от угла штрафной площади покативший на 11-метровую, а Константин Тюкавин в подкате сумел пробить точно – 1:0. «Химки» молчали довольно долго. Только под конец тайма случился опаснейший выпад два в одного, загубленный Руденко. Александр не сумел протолкнуть мяч сквозь Маричаля. Был ещё удар Голубовича после серии отскоков – мяч полетел выше створа.

«Динамо» последнее слово в тайме оставило всё-таки за собой. Бителло подключил в штрафной площади Фернандеса, тот откатил на второй темп Фомину, однако Даниил умудрился промахнуться из отличной позиции. С реализацией у «бело-голубых» были проблемы. Уже после перерыва Карраскаль свой момент реализовал. Суматоха возникла на корнере, Тюкавин пяткой откинул мяч колумбийцу, а тот с пары метров вонзил в сетку – 2:0.

Но неприятности всё равно настигли «Динамо». Джикия накрыл Гладышева, вывалившегося на отличную позицию, Кокарев из угла достал дальний удар Кутицкого, и пришла расплата за расточительность. Лунёв выбежал непонятно куда и отдал в борьбу, потом сам же пошёл в отбор и «развил» контратаку гостей. Под прессингом защитника Руденко не попал по пустым воротам, а вот Мирзов доработал эпизод – 2:1.

Моментально должен был восстанавливать статус-кво Тюкавин. Но сначала Константин выше ворот пробил после подачи на угол вратарской, а затем пальнул в Кокарева после прострела примерно туда же. Команды обменивались опасными выпадами, потушил игру только гол за 10 минут до конца основного времени. Лаксальт забросил мяч из центрального, Нгамалё ускорился и прострелил от лицевой, а Тюкавин принял спиной к воротам и с разворота пальнул точно – 3:1.

На 90-й минуте ещё классное соло совершил Артур Гомес: обыграл соперника и чётко прострелил во вратарскую, где Грулёву осталось только подставить ногу – 4:1. Всё на этом. Побеждает «Динамо» в очень весёлом матче и пока двигает «Локомотив» с четвёртой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
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